Porto Alegre amplia faixa etária da 2ª dose da Coronavac para 72 anos

Porto Alegre anunciou, no final da noite, a ampliação da faixa etária da 2ª dose da Coronavac para 72 anos a partir desta quarta-feira. Após dias de paralisação, a aplicação do imunizante foi retomada nesta terça-feira na Capital para pessoas com 75 anos ou mais.

Para aplicação da 2ª dose, é necessário levar documento com CPF e a carteira de vacinação Covid-19 para um dos treze pontos destinado para o processo de imunização na cidade. São 12 unidades de saúde e em uma tenda do estacionamento externo do Bourbon Country, na Zona Norte.

A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é que na quinta-feira a imunização com a segunda dose seja autorizada para 70 anos ou mais. No domingo, o Rio Grande do Sul recebeu uma nova remessa de vacinas da Coronavac.

Locais para tomar a 2ª dose da Coronavac:

Onde: Tenda no estacionamento externo do Shopping Bourbon Country

Horário: das 9h às 17h

Público: 72 anos ou mais

Endereço: O acesso será exclusivo para pedestres (não é um drive-thru) e deve ser feito pelas entradas das ruas Thadeu Onar e Dário Bittencourt, na Zona Norte.

Onde: 12 Unidades de Saúde

Horário: das 8h às 17h

Público: 72 anos ou mais

Endereços:

US Belém Novo - Rua Florêncio Farias,195 - Bairro Belém Novo

US Álvaro Difini - Rua Alvaro Difini, 520 - Bairro Restinga

US Morro Santana - Rua Marieta Menna Barreto, 210 - Bairro Protásio Alves

Centro de Saúde Sta Marta - Rua Capitão Montanha, 27 - Bairro Centro Histórico

Centro de saúde Modelo - Avenida Jerônimo de Ornelas, 55 - Bairro Santana

US Sta Cecília - Rua São Manoel, 543 - Bairro Santa Cecília

Centro de Saúde IAPI - Rua Três de Abril, 90 - Bairro Passo da Areia

US Glória - Avenida Oscar Pereira, 3229 - Glória

US Moab Caldas - Avenida Moab Caldas, 400 - Bairro Santa Tereza

US Camaquã- Rua Professor Dr. Pitta Pinheiro Filho, 176 - Bairro Camaquã

US São Carlos - Avenida Bento Gonçalves, 6670 - Bairro Partenon

US Rubem Berta - Rua Wolfram Metzler, 675 - Bairro Rubem Berta

