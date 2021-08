Porto Alegre amplia vacina para homens de 28 anos na quarta e abre para 27 anos na quinta

publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre ampliou o calendário de vacinação contra Covid-19 após o recebimento de novas remessas de vacinas nesta terça-feira. Com isso, nesta quarta-feira, haverá a imunização de homens com 28 anos ou mais. No próximo dia, na quinta, a vacinação se estende para homens e mulheres de 27 anos, sem comorbidades.

A vacinação das faixas etárias acontece paralelamente à imunização dos demais grupos já contemplados. Os horários e locais de vacinação ainda não foram divulgados pela prefeitura de Porto Alegre.

Nesta terça-feira, a Capital recebeu um novo lote de 23.088 doses da Pfizer para primeira aplicação e 876 doses do mesmo laboratório para segunda aplicação, além de 7.615 doses da Astrazeneca para segunda aplicação.

Nesta terça-feira, foram imunizados com a primeira dose da vacina contra o coronavírus apenas mulheres de 28 anos. A vacinação foi realizada, segundo a pasta, com doses remanescentes de outras remessas recebidas pelo município. Por conta disso, a cobertura não ocorreu para os homens da mesma faixa etária no dia de hoje.