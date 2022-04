Porto Alegre antecipa vacinação de crianças contra sarampo e gripe para segunda-feira

publicidade

A campanha de vacinação contra gripe e sarampo para crianças será antecipada para esta segunda-feira em Porto Alegre. A medida foi definida pela Secretaria Estadual de Saúde e será seguida pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O público é de crianças de seis meses a cinco anos incompletos. Sábado, 30, será o Dia D na Capital.

Com a antecipação, os órgãos pretendem garantir proteção contra as doenças para as crianças, no momento em que problemas respiratórios têm levado ao aumento da procura por atendimento de saúde a este público na cidade e no Estado.

As vacinas estão disponíveis em 124 unidades de saúde. A SMS solicita que a caderneta de vacinação da criança seja levada à unidade de saúde, para registro da dose recebida. Desde 4 de abril, a campanha vacina idosos e trabalhadores da saúde. A imunização das crianças estava prevista para começar em 2 de maio. A pasta alerta que gripe e sarampo são doenças infecciosas preveníveis com vacina. Ambas podem apresentar complicações e evoluir para óbito.

Veja Também