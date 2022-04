Porto Alegre avaliará mudança de status para epidemia de dengue na próxima semana

publicidade

Com quase 1 mil casos de dengue em Porto Alegre, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) promoveu nesta semana uma reunião técnica e interna com os servidores da SMS para entender se o avanço do número de casos não elevaria o status da doença de surto para epidemia. Em nota, a pasta informou que o status segue mantido, mas que novas reuniões deverão acontecer na próxima semana, quando análises sobre indicadores da dengue em Porto Alegre seguirão em andamento.

Trechos da nota explicam que “a análise levará em consideração aspectos técnicos sobre infestação vetorial, incidência de casos no território e gravidade dos mesmos, além de dados referentes à capacidade assistencial da rede de saúde”.

A SMS enfatiza a importância, neste momento em que se verifica a confirmação de 1069 casos autóctones, espalhados por toda a cidade, da população dedicar alguns minutos diários para limpar os pátios e residências e eliminar os locais com água parada.

