Porto Alegre busca maior tempo de abertura do comércio e flexibilidade para transporte coletivo

publicidade

Após flexibilizar as atividades econômicas em Porto Alegre, em meio à pandemia do novo coronavírus, a prefeitura da Capital agora busca junto a setores do comércio e ao governo do Rio Grande do Sul a construção de um modelo de reabertura "ideal". A informação foi dada nesta terça-feira pelo secretário extraordinário de combate ao coronavírus, Bruno Miragem, em entrevista à Rádio Guaíba.

"O que nós queremos em Porto Alegre é um modelo que atenda as peculiaridades da cidade. Até sexta, queremos construir um sistema ideal, de maior tempo de abertura, com algumas características que nos permitam trabalhar melhor a utilização do transporte coletivo", disse Miragem.

Segundo Miragem, no entendimento da prefeitura, quanto maior for tempo de funcionamento das atividades, menor será o risco de aglomeração e de as pessoas interagirem entre si. "Em relação ao comércio, o nosso modelo ideal era de abertura em todos os dias da semana, excluindo sábado e domingo. Esta iniciativa, porém, foi combatida judicialmente sob o argumento de que iria contra o modelo estadual. Diante disso, nós nos adequamos", explicou.

Apesar do desejo em atender às expectativas de empresários e comerciantes, proporcionando uma reabertura mais abrangente, o secretário Bruno Miragem comentou que tudo isso está sendo feito no momento de "relativa estabilidade" da ocupação de leitos, que segue alta, considerada em uma situação de pico.

"A tentativa de modelo construído a partir de uma relativa estabilidade ocorre no pico, com cerca de 90% de ocupação dos leitos de UTI. O momento é diferente, e vimos que esta estabilidade nos permite dar um passo. Agora, é preciso lembrar que a nossa prioridade é a saúde da população. Se houver uma mudança abrupta no que diz respeito a este quesito, vamos retroceder. Isso precisa ser dito de forma clara, até porque tem acontecido no mundo todo. Queremos que não aconteça em Porto Alegre", acrescentou Miragem. "O sucesso da reabertura irá depender da colaboração dos setores envolvidos e da população. No universo da pandemia, nós podemos ter uma série de comportamentos coletivos e individuais que podem ajudar a brecar a contaminação", emendou.