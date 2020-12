Porto Alegre cancela Carnaval em 2021 por causa da pandemia de Covid-19

publicidade

Devido a incerteza do avanço da pandemia do coronavírus e a incógnita sobre a aplicação de uma vacina contra a Covid-19 no ano que vem, a Secretaria Municipal de Cultura (SMC) confirmou nesta terça-feira, que não haverá Carnaval em Porto Alegre em 2021. Segundo a SMC, a decisão foi tomada pela União das Escolas de Samba de Porto Alegre (UESPA) e a União das Entidades Carnavalesca dos Grupos de Acesso de POA (UECGAPA), e acatada pela secretaria.

“Estamos enfrentando um período atípico, não somente em Porto Alegre, mas no mundo inteiro, com a pandemia. Passamos por um momento que exige isolamento e distanciamento social. Mesmo que a vacina chegue, ainda temos um período de espera para que a operação da campanha de vacinação seja colocada em prática”, informou em nota a SMC, que destacou, ainda, que a Prefeitura está em um momento de transição de governo e que o novo prefeito irá definir em sua gestão questões como a do Carnaval.

De acordo com o presidente da UESPA, Rodrigo Costa, a decisão do cancelamento do Carnaval de Porto Alegre visa proteger às famílias e comunidades carnavalescas. Ele lembra que Porto Alegre já registrou mais de 1.500 óbitos em decorrência da Covid-19. “A UESPA preza pela vida. Como pensar em Carnaval neste momento triste e delicado que a sociedade se encontra? Em respeito a todas as escolas de samba e as famílias que perderam entes queridos por essa doença sem cura, tomamos essa decisão”, afirmou Rodrigo, lembrando que é inviável pensar em novas datas enquanto não se tem a certeza da vacina preventiva.

O abandono do Complexo Cultural Porto Seco, na zona Norte da Capital - local do sambódromo e onde ficam os barracões das escolas de samba de Porto Alegre – com pedaços de carcaças de carros alegóricos e lixos, também foi destacado pela SMC. “A Prefeitura elaborou um projeto para reforma do Complexo, incluindo a construção de arquibancadas. O projeto poderá ser executado em 2021, através da colaboração da iniciativa privada”.

Carnaval de Rua

Com relação aos blocos do Carnaval de Rua de Porto Alegre, a Secretaria afirmou também que não deverá ser realizado desfiles. “Até mesmo Salvador já definiu que não é o momento para a sua grande e principal festa popular. Porto Alegre deve seguir o mesmo caminho”.

Segundo o presidente do Bloco Panela do Samba e representante do Carnaval de Rua de Porto Alegre, Julio Lucena, conhecido também como mestre Inho, os blocos de rua ainda não têm uma posição oficial referente a realização do carnaval em 2021. “Estamos muito preocupados com essa pandemia que afetou o mundo e, principalmente, o setor de entretenimento. A Secretaria de Cultura deve abrir uma discussão com todos os blocos para decidir o destino do Carnaval de Rua”, afirmou.