Porto Alegre chega a 118 mortes por Covid-19

A cidade de Porto Alegre confirmou no final da tarde deste domingo mais uma morte relacionada ao novo coronavírus. Este é o 118º óbito por Covid-19 na Capital desde o começo da pandemia.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima é uma mulher, de 49 anos. Ela estava internada no Hospital São Lucas desde 25 de junho. O exame deu positivo para o vírus em 2 de julho. A paciente tinha doença neurológica.

