Porto Alegre chega a 415 casos de Covid-19

publicidade

Em seu último boletim epidemiológico, publicado às 20h10min, nesta quarta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde atualizou para 415 o número de casos de Covid-19 na Capital. De acordo com a pasta, 197 pessoas já se recuperaram do coronavírus e 1126 suspeitos tiveram seus exames com resultado negativo.

#Transparência Nesta quarta-feira foram confirmados 15 novos casos de pacientes infectados com #Coronavirus em Porto Alegre. No total a capital atingiu 415 casos confirmados de #COVID19 além de 416 que seguem em análise e 1.126 descartados. Informativo em https://t.co/dAsaTI4Jsa pic.twitter.com/oAjdWDxXPa — Saúde Porto Alegre (@saudepoa) April 22, 2020

Até o momento, a cidade realizou 1957 testes. Além dos casos confirmados, 416 seguem em análise. O coronavírus já vitimou fatalmente 10 pessoas em Porto Alegre.

Ocupação de leitos de UTI está em 65% em Porto Alegre

A taxa de ocupação de leitos das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) adulto na Capital aumentou quase 2% nos últimos sete dias. Atualmente, a média chega a 65,71%, sendo 19 casos suspeitos do novo coronavírus e 29 confirmados. O hospital que atende o maior número de pacientes com a Covid-19 é o Moinhos de Vento, com 15 confirmados e dois suspeitos. Os dados são do Dashboard de monitoramento das UTIs de Porto Alegre, disponibilizado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS)