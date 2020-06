Porto Alegre chega a 80 mortes registradas por Covid-19

publicidade

Porto Alegre chegou a 80 mortes causadas pela Covid-19 neste sábado. Duas mulheres, uma de 82 anos e uma de 51, tiveram os óbitos registrados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Ambas estavam internadas e tinham comorbidades.

O 79º caso registrado na Capital foi de uma mulher de 51 anos. Ela estava internada no Hospital de Clínicas desde o dia 7 e teve a confirmação do exame positivo para o novo coronavírus no dia 20. Ela tinha histórico de obesidade, hipertensão e insuficiência cardíaca congestiva.

A 80ª morte foi de uma idosa de 82 anos. Ela estava internada no Hospital Conceição desde o dia 12. Ela tinha histórico de hipertensão e era ex-tabagista. Ele também tinha resultado positivo para Covid-19.

Segundo o último boletim da SMS, divulgado na sexta-feira, a Capital tem 3.335 casos confirmados e outros 8.162 sob análise. Até o momento, são 1.280 pessoas que se recuperaram da doença e 11.094 casos deram negativo para a Covid-19.

Conforme o registro da noite de sexta, 104 pacientes confirmados com o novo coronavírus estavam internados em Unidades de Terapias Intensivas. Outros 36 casos suspeitos também estão em UTIs.

O Rio Grande do Sul alcançou na sexta-feira a marca de 540 mortes por coronavírus e 24.114 infectados pela doença. O número de pacientes recuperados passou de 19 mil, o que representa 79% dos casos já registrados em 389 municípios gaúchos. A taxa de ocupação de leitos de UTIs em geral, nesta sexta, era de 70,5%.

