Porto Alegre começa vacinação em idosos de 71 anos nesta sexta

A Prefeitura de Porto Alegre anunciou, nesta quinta-feira, que a vacinação contra a Covid-19 em idosos de 71 anos terá início nesta sexta-feira. A imunização estará disponível em 33 unidades de saúde, no horário das 8h às 17h, e em três drive-thrus, entre 9h às 17h. Para se vacinar, a pessoa precisa levar o documento de identificação com CPF e comprovante de residência na capital gaúcha.

Nesta sexta-feira, as farmácias parceiras, que realizam vacinação em profissionais da saúde liberais, ampliará o atendimento para trabalhadores da área com idade a partir de 45 anos. No sábado, os drive-thrus funcionarão das 9h às 17h para vacinar idosos a partir de 71 anos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as datas com ampliação de faixa etária costumam ser as que registram mais movimento no início do dia. Para que o tempo de espera seja menor, a pasta tem programado dois dias consecutivos para atendimento dos idosos.

Desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19, a Secretaria observou que o turno da manhã sempre registra maior movimento e tempo de espera, especialmente nas unidades de saúde. “A vacina está garantida para a faixa etária indicada, não é preciso ir no início da manhã”, enfatiza a diretora da Atenção Primária à Saúde da SMS, Luciane Beiró.

Vacinômetro

Segundo os dados do vacinômetro da Prefeitura, até o final da tarde desta quinta, 180.655 primeiras doses foram aplicadas em Porto Alegre. Pessoas com esquema completo, ou seja, com duas doses, somam 72.422.

Nas 20 farmácias parceiras que estão responsáveis pela vacinação de profissionais da saúde liberais, nos dois primeiros dias foram vacinadas 3.503 pessoas. De acordo com os registros do vacinômetro, no dia 23 foram aplicadas 1.679 doses, e no dia 24, 1.824.

Confira os endereços dos pontos de vacinação

Unidades de saúde para vacinação, das 8h às 17h:

Modelo - Av. Jerônimo de Ornelas, 55 - Bairro Santana

Santa Cecília - Rua São Manoel, 543 - Bairro Santa Cecília

Santa Marta - Rua Capitão Montanha, 27 - Centro Histórico

Divisa - Rua Upamoroti, 735 - Bairro Cristal

Glória - Av. Professor Oscar Pereira, 3229 - Bairro Glória

Moab Caldas - Av. Moab Caldas, 400 - Bairro Santa Tereza

Chácara da Fumaça - Estrada Martim Félix Berta, 2432 - Bairro Mario Quintana

Morro Santana - Rua Marieta Menna Barreto, 210 - Bairro Protásio Alves

Vila Jardim - Rua Nazareth, 570 - Bairro Bom Jesus

Passo das Pedras 1 - Av. Gomes de Carvalho, 510 - Bairro Passo das Pedras

Clínica da Família IAPI - Rua Três de Abril, 90 - Área 8, 9, 10, 11, 16 - Bairro Passo d'Areia

Vila Ipiranga - Rua Alberto Silva, 1830 - Bairro Vila Ipiranga

Bananeiras - Av. Coronel Aparício Borges, 2494 - Bairro Coronel Aparício Borges

Panorama - Rua Rômulo da Silva Pinheiro, s/nº - Lomba do Pinheiro

São Carlos - Av. Bento Gonçalves, 6670 - Bairro Partenon

Clínica da Família Álvaro Difini - Rua Álvaro Difini, 520 - Bairro Restinga

Belém Novo - Rua Florêncio Farias,195 - Bairro Belém Novo

Camaquã - Rua Professor Dr. Pitta Pinheiro Filho, 176 - Bairro Camaquã

Campo Novo - Rua Colina, 160 - Bairro Aberta do Morros

Tristeza - Av. Wenceslau Escobar, 2442 - Bairro Tristeza

Sarandi - Rua Francisco Pinto da Fontoura, 341 - Bairro Sarandi

Primeiro de Maio - Av. Professor Oscar Pereira, 6199 - Bairro Cascata

Rubem Berta - Rua Wolfram Metzler, 675 - Bairro Rubem Berta

Calábria - Rua Gervásio da Rosa, 51 - Bairro Vila Nova

Nonoai - Rua Erechim, 985 - Bairro Nonoai

Guarujá - Av. Guarujá, 190 - Bairro Guarujá

Santo Alfredo - Rua Santo Alfredo, 37 - Bairro Partenon

Farrapos - Rua Graciano Camozzato, 185 - Bairro Farrapos

Wenceslau Fontoura - Rua José Luís Martins Costa, 200 - Lot. W. Fontoura - Bairro Mário Quintana

Vila Fátima - Arnaldo Antônio Portaluppi, 227 - Bairro Bom Jesus

Quinta Unidade - Acesso Dois, 20 - Bairro Restinga

Nossa Senhora de Belém - Rua João do Couto, 294 - Bairro Belém Velho

Ramos - Rua K esquina Rua R C, s/nº - Vila Nova Santa Rosa - Bairro Rubem Berta

Drive-thrus, das 9h às 17h: