Porto Alegre começa vacinação em pessoas de 37 anos nesta sexta

Porto Alegre começa, nesta sexta-feira, a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas com idade a partir de 37 anos, além de seguir imunizando os demais grupos já liberados na campanha. A vacinação estará disponível em 20 unidades de saúde, das 8h às 17h, e três drive-thrus, das 9h às 17h: Big Barra Shopping Sul, Pucrs e drive híbrido do Shopping Bourbon Wallig, esse último com acesso de carro ou a pé.

Segue disponível a segunda dose para todos que estão com o esquema vacinal em atraso da Coronavac e quem recebeu AstraZeneca há pelo menos 12 semanas. Não haverá aplicação de segunda dose Pfizer, pois não existem pessoas com doses com prazos determinados. Segundo determinação do Ministério da Saúde, desde 14 de junho o intervalo entre a primeira e a segunda dose do imunizante Pfizer é de 12 semanas.

Para receber a primeira dose, todos os públicos devem apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. Para profissionais de saúde ou da educação, é preciso documento que comprove o vínculo de trabalho em Porto Alegre.

Já o grupo das comorbidades e deficiência, é necessário comprovar a condição (exceto Síndrome de Down). Gestantes podem apresentar a carteira do pré-natal. Para segunda dose, é necessário levar identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação.

Agendamento

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o agendamento pelo aplicativo 156+POA está disponível para primeira dose nas unidades de saúde Morro Santana, Tristeza e São Carlos para pessoas com 37 anos ou mais. Também é possível agendar a segunda dose de AstraZeneca/Oxford para pessoas vacinadas há 12 semanas, nas unidades Vila Jardim, Nossa Senhora de Belém e Rubem Berta.

Confira os endereços para vacinação nesta sexta

O quê: primeira dose contra a Covid-19

Público: homens e mulheres com 37 anos ou mais; trabalhadores da educação no ensino superior, profissionais da educação infantil, fundamental e médio do ensino municipal, estadual e rede privada e profissionalizante da rede estadual; pessoas com deficiência permanente e comorbidades a partir de 18 anos.

Onde: drive-thru do Big Barra Shopping Sul, da PUCRS e drive híbrido do Shopping Bourbon Wallig

Horário: 9h às 17h

Endereços: veja aqui

Onde: 20 unidades de saúde

Horário: 8h às 17h

Endereços: veja aqui

O quê: segunda dose da Coronavac/Butantan

Público: residentes em Porto Alegre que estão com o esquema vacinal em atraso

Onde: 12 unidades de saúde

Horário: 8h às 17h

Endereços: veja aqui

Onde: drive-thru do Big Barra Shopping Sul, da PUCRS e drive híbrido do Shopping Bourbon Wallig (acesso de carro ou a pé)

Horário: 9h às 17h

Endereços: veja aqui

O quê: segunda dose AstraZeneca/Oxford

Onde: 33 unidades de saúde

Horário: 8h às 17h

Endereços: veja aqui

Onde: farmácias parceiras

Horário: 9h às 17h, com exceção da Panvel do Iguatemi, cujo horário começa às 10h

Endereços: veja aqui

Onde: drive-thru do Big Barra Shopping Sul, da PUCRS e drive híbrido do Shopping Bourbon Wallig (acesso de carro ou a pé)

Horário: 9h às 17h

Endereços: veja aqui