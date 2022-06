Porto Alegre confirma segundo caso de varíola dos macacos

publicidade

A Secretaria de Saúde de Porto Alegre informou, nesta sexta-feira, o segundo caso de varíola dos macacos registrado na cidade. A confirmação de hoje é o primeiro em um morador da cidade. De acordo com a pasta, o porto-alegrense tem histórico de viagens a países europeus onde já foi confirmada a doença.

"Ele passou por atendimento médico nas ultimas semanas e encontra-se em acompanhamento médico, apresenta quadro clínico estável, sem complicações e está sendo monitorado, assim como seus contatos, pelas secretarias de Saúde do Estado e do Município", informou a pasta.

Ele não tem relação de contato com um outro caso que já foi confirmado no RS, que foi de um residente de Portugal em viagem à Capital. De acordo com a SMS, não há no momento registro de outros casos considerados suspeitos em Porto Alegre.

Dados do Ministério da Saúde até quinta-feira, 16, registravam outros cinco casos no país: quatro em São Paulo e um no Rio de Janeiro. No mundo, são mais de 2,1 mil casos confirmados em 37 países.