Porto Alegre Convention Bureau articula ações em parceria com a prefeitura

publicidade

Trabalhando em articulações e parcerias com o governo municipal, o Porto Alegre e Região Metropolitana Convention & Visitors Bureau (POACVB) apresentou nesta semana alguns de seus projetos para captação de eventos e auxílio nas diversas demandas da capital. Na terça-feira (20), a entidade participou de uma reunião com o secretário municipal de Cultura, Gunter Axt, onde apresentou uma proposta de termo de convênio para a programação oficial das comemorações dos 250 anos da capital, em março de 2022.

Já na quarta-feira (21), na parte da manhã, a entidade se reuniu com o secretário municipal de Assuntos Estratégicos, Cezar Schirmer. A pauta do encontro foi a revitalização do Centro Histórico, o Centro de Eventos e a importância dos mesmos para a captação de eventos para Porto Alegre. "Um Centro Histórico embelezado e um destino melhor promovido tendem a trazer maior fluxo de turistas para a cidade, facilitando a captação de eventos, que é o segmento de trabalho do POACVB, visando trazer pessoas que possam gerar negócios para a capital", afirmou a presidente da entidade, Adriane Hilbig.

Na parte da tarde, a entidade se reuniu com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rodrigo Lorenzoni, e o diretor de Turismo, Luiz Armando, para propor um termo de convênio na captação dos eventos para Porto Alegre. "Estamos tentando viabilizar nossos projetos junto ao governo para aproveitar o momento de retomada que o avanço da vacinação permite. Os projetos exigem celeridade para que possamos dar andamento nas ações propostas, levando Porto Alegre para outro estágio. Também aproveitamos para colocar o POACVB à disposição das autoridades para auxiliar e apoiar qualquer tipo de ação que vise alavancar o processo de crescimento da cidade", concluiu Adriane Hilbig.