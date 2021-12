Porto Alegre deve aderir a intervalo de 4 meses para dose de reforço a partir desta quarta

publicidade

A expectativa da Secretaria de Saúde (SMS) de Porto Alegre é que a redução de cinco para quatro meses na aplicação da dose de reforço da Covid-19 ocorra a partir de quarta-feira. Para isso, a pasta deve publicar o novo calendário na terça-feira. Enquanto isso, a SMS disse, nesta segunda-feira, que avalia o estoque de imunizante e o volume de pessoas aptas para a 3º dose.

Mais cedo, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) publicou um documento que autoriza o encurtamento do período entre doses. A decisão foi pactuada pelos integrantes da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e segue norma técnica do Ministério da Saúde, também publicada na tarde de hoje. Segundo o Ministério da Saúde, preferencialmente, deve ser usada a vacina da Pfizer. Para quem recebeu a dose única da Janssen, o reforço deve ser feito depois de dois meses, com a mesma vacina.

Nesta terça-feira, a Secretaria de Porto Alegre mantém o intervalo de cinco meses entre a segunda e a terceira dose. A vacinação ocorre em 47 locais, sendo Shopping João Pessoa, quatro farmácias e 42 unidades de saúde - sete delas com atendimento até as 21h (Belém Novo, Diretor Pestana, Morro Santana, Primeiro de Maio, Ramos, São Carlos e Tristeza).

A prefeitura também amplia, nesta terça, o público apto a receber a dose de reforço da Janssen. Todas as pessoas vacinadas com o imunizante até nove de julho poderão buscar uma das oito unidades de saúde ou o Shopping João Pessoa.