Porto Alegre deve aderir ao E-SUS ainda neste mês

A Procuradoria-Geral do Município (PGM) encaminhou ao Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) a resposta acerca de uma recomendação encaminhada pelo MP-RS ao Município, no dia 21 de maio, que tratava sobre o cadastramento de dados da Covid-19, na Capital, no sistema e-SUS. A promessa é de que a integração entre os sistemas deve ocorrer ainda este mês, mas o MP-RS não descarta a possibilidade de ajuizamento da questão.

No documento, a PGM informou que Porto Alegre possui um sistema de gerenciamento integrado às Unidades de Atenção Primária à Saúde e que, para este mês de junho, está programada a integração desta ferramenta com o e-SUS. "Até que isso ocorra, a Equipe de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde vem inserindo manualmente os casos notificados no sistema e-SUS", consta na resposta.

Além disso, a PGM justificou que a escolha do Município pelo desenvolvimento de um sistema próprio "decorreu do entendimento pela administração da necessidade de controle do fluxo logístico dos exames e dos pacientes, controle este que não se faz possível com a utilização unicamente do e-SUS". Próximo da conclusão do documento, a PGM afirmou que a integração deve ocorrer ainda na primeira quinzena de junho.

Como Porto Alegre utiliza um sistema diferente do e-SUS, que é a plataforma utilizada pela Secretaria Estadual da Saúde (SES), segue ocorrendo uma divergência entre os números informados pela SES e pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Capital. A SES informava, até o início da noite de ontem, que Porto Alegre tinha 1.153 casos confirmados da Covid-19 e a SMS informava 1.761 casos. A SMS informou que a integração entre os sistemas está em fase de homologação pelo Ministério da Saúde.

A secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann, disse que o relatório estadual não traduz a realidade do Estado, levando em consideração que Porto Alegre não atualiza os dados e, consequentemente, o relatório nacional também não traduz o resultado real do País porque a Capital não atualiza os números no sistema. Segundo ela, isso é um problema, e inclusive algumas prefeituras do interior do Estado, que atualizam o sistema diariamente, cobram pela não realização por parte da Capital.