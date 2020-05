Porto Alegre e Passo Fundo reportam novas mortes por Covid-19

publicidade

As prefeituras municipais de Porto Alegre e Passo Fundo reportaram mais duas mortes por Covid-19, uma em cada município, na tarde deste sábado. Contando com esses dois e mais um em Ibirapuitã, mais cedo, o dia já tem três falecimentos causados pelo novo coronavírus, o que faz o total chegar a 65 no Rio Grande do Sul.

Na Capital, a vítima foi uma idosa de 77 anos, que apresentava um quadro de diabetes e hipertensão, conforme a Secretaria Municipal da Saúde. O caso dela foi notificado quando ela foi internada, no dia 23 de março, na UTI do Hospital Moinhos de Vento. O óbito ocorreu neste sábado. Com essa morte, Porto Alegre passa a contabilizar 16 óbitos causados por Covid-19.

Em Passo Fundo, segundo informações da prefeitura, a vítima foi um homem de 53 anos, com histórico de comorbidades. Ele também faleceu neste sábado, internado em hospital do município. Foi o 14º registro de morte pelo novo coronavírus na cidade, que é a segunda em total de casos e vítimas no Estado, atrás apenas da Capital.

SES registra casos em 145 municípios

No fim da tarde, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) atualizou o balanço da expansão do vírus no Rio Grande do Sul. Até as 18h, a pasta contabilizou 1666 diagnósticos positivos, em 145 municípios.

No RS, a faixa etária com maior número de casos é a de 30 a 39 anos, com 384 registros. A maior letalidade, porém, ocorre em pacientes com mais de 80 anos. Desde o início da pandemia, 921 pessoas já foram consideradas recuperadas – após terem ficado 14 dias sem sintomas.