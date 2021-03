Porto Alegre e Região Metropolitana avançam para compra de vacina Sputnik V

publicidade

Porto Alegre e os municípios que integram o Consórcio da Região Metropolitana (Granpal) avançaram na manhã desta quinta-feira em direção à compra da vacina contra Covid-19 Sputnik V, desenvolvida pela Rússia. Na apresentação aos gestores municipais, os representantes da União Química, que fabrica o imunizante, adiantaram que cada dose tem um custo de 9,22 a 10 dólares, pagamento que só é efetivado quando o produto for entregue. A Sputnik V ainda não tem aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Este foi um dos pontos citados pelo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, durante a reunião. Segundo ele, a compra dos imunizantes é prioridade assim que houver segurança jurídica, ou seja, autorização dos órgãos federais competentes. “Estamos fazendo um esforço conjunto com a União, Estado e municípios para aquisição de mais vacinas. A compra da Sputnik V por meio do Consórcio Granpal é um bom caminho. Estamos buscando todas as alternativas para ampliar e acelerar a imunização da população”, destacou o prefeito. Além da Granpal, a Capital atua em outras frentes para aquisição dos imunizantes, como Frente Nacional dos Prefeitos.

O secretário Extraordinário de Enfrentamento ao Coronavírus, César Sulzbach, disse que na próxima semana, em uma nova reunião, deve ser explicado o modelo de contratação. Segundo ele, enquanto as negociações avançam, o município define os grupos prioritários de atendimento, de modo a complementar a imunização que vem sendo feita através do governo federal. “Porto Alegre está, assim como outros municípios, criando mais uma opção, abrindo o leque para aumentar o número de pessoas que poderão receber a vacina”, explicou.

Na quarta-feira, a Câmara de Vereadores aprovou o projeto de lei que dispõe sobre a aquisição de vacinas contra o novo coronavírus. De acordo com a prefeitura, Porto Alegre já aplicou mais de 110 mil doses contra a Covid-19 e campanha segue com os idosos de 80 anos ou mais.

Compra da vacina mesmo antes da aprovação da Anvisa

A Sputnik V vem sendo citada também por outros gestores da Região Metropolitana, como o prefeito de Canoas, Jairo Jorge, que também tem elogiado as possibilidades de outros imunizantes, como o da Johnson & Johnson. “Boi lerdo, bebe água suja. Queremos encaminhar o quanto antes a compra das vacinas Sputink, mesmo que a Anvisa ainda não tenha aprovado”, adiantou, durante a reunião da Granpal, o prefeito, que também tem ressaltado que a aquisição das doses por parte dos municípios não se trata de uma disputa com o governo federal.