Porto Alegre, enfim, retoma contato direto com o Cais Mauá

Há dias em que o céu limpo e a temperatura amena fazem do pôr do sol no Guaíba um incontestável cartão postal da cidade, que ficou ainda mais completo com a revitalização da Orla. Mas mesmo com outras condições climáticas, como nesta quinta-feira cinza e nublada, o cenário por detrás dos muros da Mauá – ainda inacessível para grande parte dos moradores da Capital – reserva um presente igualmente encantador e que desde a última terça-feira começou a receber espectadores com maior frequência.

Por meio de agendamento prévio neste momento em razão da pandemia, o Cais Embarcadero abriu as portas para os primeiros clientes nesta semana. O Correio do Povo conheceu os 19 mil metros quadrados construídos na ponta do Cais Mauá e vizinho da Usina do Gasômetro. Um espaço nobre que passou a abrigar cinco restaurantes, alameda gourmet com oito operações, lojas, playgrounds, quadras esportivas, palcos para pockets shows ao ar livre, praça náutica e, em breve, uma galeria de arte imersiva.

Foto: Ricardo Giusti

Apesar da variedade de opções que o espaço oferece aos visitantes, é o cenário ainda pouco explorado do Cais Mauá que encanta quem ultrapassa os muros de três metros de altura que separam aquele trecho nobre do restante da cidade.

Suzi Massoco chegou pedalando ao local ontem, sua segunda visita em três dias de operação do espaço. “Sempre vinha ver o pôs do sol aqui. As vezes faltava o sol, mas não faltava eu”, brinca ao recordar das festas no antigo Armazém A7, das feiras, do Fórum Social Mundial e das visitas ao terraço da Usina quando ainda estava aberto. “É maravilhoso. Parece que estamos em outro lugar, mas é Porto Alegre. Nosso Guaíba sempre esteve aqui, mas estávamos de costas para ele. Agora finalmente temos a oportunidade de ocupar este espaço”, comemora.

A emoção de ver o local completamente revitalizado e oferecendo uma nova experiência para a Capital não se restringe aos visitantes. Eugênio Correa, diretor da DC Set Group e um dos sócios no empreendimento, também reconhece que vive um sonho. “Eu sou de Porto Alegre, nasci, me criei e fiz minha vida aqui. Poder entregar uma coisa assim para a cidade e ver o reconhecimento das pessoas mexe muito comigo”, revela. Da concepção até receber os primeiros visitantes foram 12 anos. Uma década de entraves superados. “Isso é uma realização de um sonho, de um projeto que teve muita alma e coração. Fomos além de um simples business. Chegamos com a concepção de uma doca no Cais Mauá e as coisas convergiram para que a gente hoje tivesse esse resultado. É um orgulho muito grande estar entregando para a comunidade de Porto Alegre uma relação com o Guaíba.”

Foto: Ricardo Giusti

Como conhecer

Para evitar aglomerações no local, nesta primeira etapa de funcionamento apenas aqueles que agendaram a visita em algum dos restaurantes terão acesso ao local, em data e horários determinados. As reservas são abertas ao público em geral e podem ser feitas pelo aplicativo Get In (disponível para Android e iOS). Os interessados devem escolher a operação que querem visitar e fazer sua reserva pelo aplicativo ou clicando aqui. Os estabelecimentos localizados na Alameda Gourmet também poderão ser visitados, mediante reserva de mesa no espaço compartilhado.

Horários e acesso

O Cais Embarcadero funciona de terça a domingo, das 10h às 22h. De forma provisória, o acesso ao local será realizado de duas formas. Quem for ao local de carro poderá entrar através da Av. Mauá, 1050 - Armazém A7, no segundo portão do Cais Mauá (cerca de 400 metros após o pórtico principal do Cais, localizado em frente à Praça da Alfândega). Já para os pedestres e aqueles que chegarem através de carros de aplicativo, a entrada será feita através de portão localizado na Av. Pres. João Goulart, próximo da Usina do Gasômetro e da Rua General Salustiano.