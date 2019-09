Porto Alegre ganhará 22 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus

publicidade

Porto Alegre terá 22 quilômetros a mais de faixas exclusivas para ônibus em 16 vias no próximo semestre. O Projeto de Priorização do Transporte Coletivo de Porto Alegre – apresentado pela Prefeitura e pela Empresa Pública de Transporte e Circulação nesta sexta feira – prevê a implementação da medida para desafogar o trânsito de coletivos. Atualmente a cidade conta com 17 quilômetros de área dedicadas ao modal em momentos específicos do dia. O funcionamento do novo sistema se dará nos horários de pico, das 6h às 9h, e das 16h às 20h. A exceção é o Túnel da Conceição, cuja faixa terá exclusividade contínua das 6h às 20h.

As faixas serão marcadas com uma cor diferenciada em até seis meses. Os locais foram escolhidos a partir de diagnóstico da EPTC, que identifica os principais gargalos de transporte que devem ser solucionados para melhorar a circulação dos coletivos. Além da rua da Conceição, receberão a identificação as avenidas Independência, Mostardeiro, Goethe, Mauá, João Goulart, Loureiro da Silva (sentido túnel), Silva Só, Azenha, 24 de Outubro, Plínio Brasil Milano, Siqueira Campos, Ipiranga (trecho II e III) e Paulo Gama / Luiz Englert.

Conforme a EPTC, serão 154 linhas beneficiadas – o número representa 41% do total das 373 linhas e que elas terão um ganho médio de 25 minutos no deslocamento. O diretor-presidente da empresa, Fabio Berwanger Juliano, destaca que a qualidade de vida de uma população está ligada, também, ao do transporte público. "Não é só uma obra, mas uma mudança de cultura. É uma missão priorizar o coletivo para quem mais precisa", afirmou.