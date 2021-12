Porto Alegre imuniza contra a Covid-19 em três locais no fim de semana

publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) mantém a vacinação contra a Covid-19 em dois pontos, neste sábado, e em um, no domingo. Primeiras, segundas e terceiras dose podem ser encontradas, amanhã, das 9h às 15h, na Unidade de Saúde São Carlos (av. Bento Gonçalves, 6670) no bairro Partenon, e na Unidade de Saúde Núcleo Esperança (rua 7114, 23), na Restinga. No domingo, a Unidade de Saúde Assis Brasil (av. Assis Brasil, 6615) atende, no mesmo horário, no bairro Sarandi.

A primeira dose é oferecida a todas as pessoas com 12 anos ou mais. Para receber a vacina, basta apresentar documento de identidade com CPF. A segunda dose está disponível para vacinados com Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech há pelo menos oito semanas e Coronavac/Butantan para vacinados há pelo menos 28 dias. Além do documento de identidade, é necessário levar a carteira de vacinação com o registro da primeira dose.

Já a dose de reforço pode ser aplicada em pessoas com 18 anos ou mais vacinadas com a segunda dose há cinco meses e em imunossuprimidos com a segunda dose há pelo menos 28 dias.

Para receber a terceira dose, é preciso apresentar documento de identidade com CPF e carteira de vacinação com o registro das duas doses. Imunossuprimidos devem apresentar também comprovante da condição de saúde, por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

Confira os locais de vacinação:

Sábado, 4, 9h às 15h:

-Unidade de Saúde São Carlos – Av. Bento Gonçalves, 6670 – Bairro Partenon

-Unidade de Saúde Núcleo Esperança – R 7114, 23 – Bairro Restinga

Domingo, 5, 9h às 15h:

-Unidade de Saúde Assis Brasil – Av. Assis Brasil, 6615 – Sarandi