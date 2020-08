Porto Alegre passa das 400 mortes por Covid-19

publicidade

Porto Alegre ultrapassou, na tarde desta quarta-feira, a faixa das 400 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, a capital gaúcha teve nove novos óbitos em decorrência da doença que ocorreram entre 21 de julho e 5 de agosto, e foram confirmados hoje. Com isso, a pasta contabiliza, no total, 406 vítimas do novo coronavírus.

Apenas no mês de julho, a capital gaúcha superou as marcas de 100, 200 e 300 mortes em decorrência da Covid-19. O registro da 400ª vítima ocorre oito dias após a Secretaria Municial da Saúde divulgar que Porto Alegre já tinha chegado ao óbito de número 300.

A Capital registrou, no dia 2 de julho, a 100ª morte pela Covid-19, exatamente 99 dias após o primeiro óbito notificado pela pasta municipal. No dia 18 de julho, Porto Alegre chegava a 200ª vítima da Covid-19, apenas 16 dias após contabilizar a centésima morte. Demorou apenas dez dias para a capital gaúcha superar a marca das 300 vítimas, no dia 28 de julho.

Nesta quarta-feira, Porto Alegre renovou o recorde de pacientes confirmados de Covid-19 em UTIs. Dos 709 pacientes em leitos de UTIs em Porto Alegre, 365 tinham relação com o novo coronavírus, sendo 324 confirmados e 41 suspeitos. Além disso, 11 pacientes com diagnóstico positivo da doença estavam nas emergências dos hospitais aguardando por leitos de UTI. A taxa de ocupação geral era de 88,29%.