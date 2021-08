Porto Alegre pede esclarecimentos e questiona aviso do Gabinete de Crise

publicidade

Um dia após o governo do Estado emitir aviso a 17 regiões Covid-19 - entre elas Porto Alegre -, a prefeitura da Capital pediu esclarecimentos ao Gabinete de Crise sobre a decisão anunciada ontem pelo colegiado. Na avaliação da prefeitura, apesar da variação nas internações por síndrome gripal, os números do sistema de saúde 'são muito bons e continuam apresentando melhoras diárias'.

Para o secretário Extraordinário para Enfrentamento da Covid-19, Cesar Sulzbach, o período analisado pelo Gabinete de Crise, de 24 de julho a 3 de agosto, foi marcado por muito frio no Rio Grande do Sul. Sulzbach explica que a prefeitura, representando a região R10, vai cobrar explicações do Estado. "Vamos buscar esclarecimentos em relação a essas questões porque entendemos que houve falta de coerência e excesso de zelo", avalia.

De acordo com dados do Gabinete de Crise do Estado, em 24 de julho a Região de Porto Alegre - R10 - apresentava 6,9 novas hospitalizações acumuladas na semana reportadas no Sivep Gripe para cada 100 mil habitantes. Em 3 de agosto subiu para 12,9, o que representa um aumento de 87% no período. "Entendemos que os números são muito bons e continuam tendo melhoras diárias. Só as internações apresentaram pequena variação", afirma. "Todos os demais números referentes a essas análises permaneceram muito favoráveis", completa.

Uma reunião prevista para esta sexta-feira entre os municípios que fazem parte da R10 deve avaliar o impacto da decisão do Governo do Estado. "Estamos observando diariamente o quadro, tanto dos números disponibilizados pelo Estado quanto os de Porto Alegre. Houve excesso de zelo do Gabinete de Crise ao emitir esse aviso. Estamos observando com lupa para qualquer coisa que possa destoar desse viés de melhora para a gente poder, se for o caso, tomar qualquer ação", reforça. Conforme Sulzbach, o aviso não representa a necessidade de nenhuma medida adicional ou maiores restrições na Capital.