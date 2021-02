Porto Alegre promove caminhadas em pontos turísticos da cidade

publicidade

Os frequentadores das áreas de lazer de Porto Alegre contam com mais uma opção de atividades física: as caminhadas orientadas. A iniciativa, da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, será feita três vezes por semana em cinco locais da Capital e na praia do Lami. As caminhadas serão realizadas na Orla Moacyr Scliar, no Parque da Redenção, na orla de Ipanema, na praça Mascarenhas de Moraes, na praça México e no Parque Moinhos de Vento, sempre às terças, quintas e sábados, das 8h30min às 11h30min. Já as atividades recreativas na praia do Lami, na zona Sul da Capital, estão programadas para acontecer aos sábados e aos domingos no período manhã.

O Projeto Verão 2021 é uma ação da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude. Na manhã desta quarta-feira, a secretaria realizou uma cerimônia na Orla Moacyr Scliar, nas proximidades da Rótula das Cuias, em que professores de Educação Física passaram orientações aos frequentadores do local sobre a importância da atividade física. O funcionário público aposentado Ernani Soares, morador da rua Duque de Caxias, no Centro Histórico, elogiou a iniciativa da prefeitura. Ele utiliza a Orla do Guaíba para caminhar no período da manhã e para andar de bicicleta à tarde.

O secretário municipal de Esportes, Lazer e Juventude, Antônio Carlos Pereira, ressaltou que o Projeto Verão 2021 é um programa novo para esse período do ano, consiste em orientações para uma caminhada adequada aos padrões da promoção a saúde e aulas de alongamento, buscando qualificar a prática da atividade para quem já é adepto, assim como orientar quem está começando e despertar novos adeptos da atividade.

O principal objetivo do Projeto Verão é oferecer à população de Porto Alegre, de forma gratuita, atividades físicas esportivas, recreativas e de lazer, para diferentes faixas etárias. Serão promovidas caminhadas orientadas em diferentes espaços de lazer da cidade. "Os professores estarão dispostos em locais estratégicos, devidamente identificados. É importante destacar o cuidado de não promover aglomerações, e todos deverão estar de máscara”, acrescentou o secretário. Todas as atividades foram planejadas para seguir, rigorosamente, os protocolos sanitários previstos pelos decretos municipais durante a pandemia do coronavírus.