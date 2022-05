Porto Alegre: publicado decreto que reajusta vale-alimentação dos municipários em 25%

publicidade

O Diário Oficial de Porto Alegre publicou, em edição extra nesta segunda-feira, o decreto do prefeito Sebastião Melo que reajusta em 25% o vale-alimentação dos servidores municipais a partir da folha salarial de maio.

“É uma conquista para 15 mil servidores do município. Sem qualquer reajuste desde 2017, esse acréscimo representa muito”, destacou o secretário de Administração e Patrimônio, André Barbosa. O valor do benefício sobe de R$ 20,22 para R$ 25,27.

O aumento integra a quarta proposta de reposição salarial e outras demandas apresentada pela prefeitura ao Sindicato dos Municipários (Simpa). O pagamento imediato ocorre antes mesmo do encerramento das negociações entre a categoria e a gestão para evitar que os funcionários do município tenham que aguardar o desfecho desse processo. Na folha de pagamento de abril de 2022, a prefeitura já pagou uma primeira parcela de reposição salarial, de 4%, adiantados com o mesmo intuito.