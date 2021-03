Porto Alegre recebe estrutura para montagem de Hospital de Campanha

publicidade

O Comando Militar do Sul começa a receber, na noite desta quinta-feira, parte da estrutura para iniciar a montagem de um Hospital de Campanha do Exército em Porto Alegre. A unidade hospitalar, com 16 leitos clínicos e quatro de UTIs, ficará instalado no anexo do Hospital da Restinga, na zona Sul da Capital. Atendendo à solicitação do governo estadual, os leitos serão destinados exclusivamente aos pacientes com Covid-19.

A montagem começa imediatamente à chegada das estruturas no local. Ainda não há data confirmada para o início das operações, mas o objetivo é acelerar o processo para disponibilizar os leitos o mais brevemente possível. É a primeira vez que uma estrutura como esta é erguida em Porto Alegre.

A unidade hospitalar que chega ao solo gaúcho a partir de amanhã é um dos dois módulos instalado em Manaus, no Amazonas – um dos estados brasileiros mais afetados pela pandemia. Até esta quinta-feira, o Rio Grande do Sul soma 14.087 mortes por Covid-19 e mais de 713 mil infectados. O índice de superlotação de leitos de UTIs renova recorde diariamente. Na tarde de hoje, a ocupação era de 106,4%.