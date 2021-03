Porto Alegre recebe mais 30.780 mil doses da vacina contra a Covid-19

publicidade

Os servidores municipais da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS), em Porto Alegre, receberam nesta quinta-feira novas remessas da vacina Coronovac, desenvolvida pela Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. Os funcionários receberam a carga de 30.780 mil doses do imunizante.

As vacinas foram colocadas na sala de imunização da DVS na avenida Padre Cacique, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, onde a temperatura era de 2 a 8 graus. Os funcionários receberam as vacinas e trataram de organizar o armazenamento adequado.

Os imunizantes serão utilizados para as segundas doses da Coronavac. Ao participar da reunião virtual da Comissão de Saúde e Meio Ambiente (Cosmam) da Câmara de Vereadores, o coordenador da DVS, Fernando Ritter, informou que Porto Alegre está atrasada no cronograma inicial que previa a conclusão da primeira fase de vacinação contra a Covid-19, que engloba um total de 163 mil pessoas até o final de fevereiro.

Segundo Ritter, existe a logística da secretaria para ampliar o processo, mas isso depende do envio de novas doses, que não têm chegado com regularidade previsível, principalmente, pela falta de condições dos laboratórios para conseguirem atender a demanda mundial.

“Com o atraso da primeira fase, as demais vão sendo levadas adiante. Acreditamos que até junho tenhamos concluído as três primeiras fases, que também incluem pessoas entre 60 a 74 anos e pacientes com comorbidades”, ressaltou.

Ritter disse ainda que as segundas doses das vacinas, para quem já aplicou a primeira, estão garantidas e que eventuais atrasos não retiram a eficácia da imunização. O coordenador da Diretoria de Vigilância em Saúde destacou que, só depois disso, a ordem sequencial do planejamento, que segue o Plano Nacional do Ministério da Saúde, terá prosseguimento, com a imunização dos demais segmentos: trabalhadores em Educação; forças de segurança e salvamento; funcionários do sistema prisional; população privada de liberdade; população em situação de rua; pessoas com deficiência permanente severa; transportadores rodoviários de carga e trabalhadores do transporte coletivo. As quatro fases atendem a 644 mil porto-alegrenses e serão necessárias 1,2 milhão de doses.

Veja Também