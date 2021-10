Porto Alegre recebe quase 16,5 mil testes rapidos utilizados para detecção da Covid-19

publicidade

A Prefeitura de Porto Alegre recebeu 16.440 testes rápidos de antígeno utilizados para detectar a presença da Covid-19 em pacientes sintomáticos. O recebimento foi confirmado nesta terça-feira pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Conforme a pasta, a testagem estará disponível em 31 unidades de saúde (lista abaixo). Segundo o município, os locais chegam a fazer, em média, 2,5 mil testes por mês. Os resultados saem em 15 minutos.

Os pacientes passam por avaliação clínica e, se há indicação, são encaminhados para testagem no próprio local. O teste é feito com amostras de coleta nasal e deve ser coletado, de preferência, entre o terceiro e quinto dia após o início dos sintomas.

“O repasse dos testes auxilia na identificação precoce dos casos positivos, diminuindo a circulação do vírus. Esse quantitativo servirá para seis meses de atendimento”, avalia a diretora de Atenção Primária em Saúde, Caroline Schirmer.

Já quem tiver diagnóstico negativo no teste de antígeno e persistir com sintomas será encaminhado para a realização de um novo exame, do tipo RT-PCR, para confirmação.

Unidades de saúde que oferecem o teste rápido de antígeno:

Clínica da Família Campo da Tuca – rua Cel. José Rodrigues Sobral, 958 – bairro Partenon (7h às 19h)

Cohab Cavalhada – rua Paulo Maciel, 220 – bairro Cohab (8h às 17h)

Diretor Pestana – rua Dona Teodora, 1016 – bairro Farrapos (8h às 22h)

Domenico Feoli – rua Domênico Feoli, 9 – bairro Rubem Berta (8h às 17h)

Ernesto Araújo – rua Ernesto Araújo, 443 – bairro Partenon (7h às 19h)

Clínica da Família José Mauro Ceratti Lopes – Estrada João Antônio da Silveira, 3330 – bairro Restinga (8h às 20h)

Jardim Protásio Alves – rua das Violetas (Rua 4), 2, esquina Rua Primavera – bairro Jardim Protásio Alves (8h às 17h)

Lami – rua Nova Olinda, 202 – bairro Lami (7h às 19h)

Mapa – rua Coronel Jaime Rolemberg de Lima, 92 – bairro Lomba do Pinheiro (7h às 19h)

Mato Sampaio – rua 27, número 685 – bairro Bom Jesus (8h às 17h)

Nossa Senhora de Belém – rua João do Couto, 294 – bairro Belém Velho (7h às 19h)

Panorama – rua Rômulo da Silva Pinheiro, s/nº, parada 16 – Lomba do Pinheiro (7h às 19h)

Quinta Unidade – Acesso Dois, 20 – bairro Restinga (8h às 17h)

Ramos – rua K esquina rua R C, s/nº, Vila Nova Santa Rosa – bairro Rubem Berta (8h às 22h)

Safira Nova – rua Alberto Galia, 233, Vila Safira – bairro Mário Quintana (8h às 17h)

São Pedro – rua São Pedro, 526 – bairro Lomba do Pinheiro (8h às 17h)

Timbaúva – rua Sebastião do Nascimento, 1050 – bairro Mário Quintana (8h às 18h)

Tristeza – avenida Wenceslau Escobar, 110 – bairro Tristeza (8h às 22h)

Campo Novo – rua Colina, 160 – bairro Aberta dos Morros (7h às 19h)

Cristal – rua Cruzeiro do Sul, 2702 – bairro Santa Tereza (7h às 19h)

Guarujá – avenida Guarujá, 190 – bairro Guarujá (7h às 19h)

Passo das Pedras 1 – avenida Gomes de Carvalho, 510 – bairro Passo das Pedras (7h às 18h)

Parque dos Maias – rua Francisco Galecki, 165 – bairro Rubem Berta (8h às 18h)

Nossa Senhora Aparecida – Beco José Paris, 235 – bairro Sarandi (8h às 18h)

Primeiro de Maio – avenida Professor Oscar Pereira, 6199 – bairro Cascata (8h às 22h)

Lomba do Pinheiro – Estrada João de Oliveira Remião, 6111, Parada 13 – bairro Lomba do Pinheiro (8h às 12h e 13h às 17h)

Paulo Viaro – avenida do Lami, 4288 – bairro Belém Novo (8h às 17h)

Moradas da Hípica – rua Geraldo Tollens Linck, 235 – bairro Aberta dos Morros (7h às 19h)

Morro Santana – rua Marieta Menna Barreto, 210 – bairro Protásio Alves (8h às 22h)

Ilha dos Marinheiros – rua Santa Rita de Cássia, s/nº – Ilha dos Marinheiros (8h às 12h e 13h às 17h)

Ilha da Pintada – avenida Presidente Vargas, 394 – bairro Arquipélago Ilha da Pintada (8h às 12h e 13h às 17h)