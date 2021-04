Porto Alegre receberá 30 mil doses da Pfizer até terça-feira

publicidade

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) informou que Porto Alegre irá receber uma carga de 30 mil doses da vacina contra Covid-19 fabricada pela Pfizer. Elas faziam parte de uma remessa de 1 milhão de unidades, que foram enviadas ao Brasil nessa quinta. O desembarque na Capital deverá ocorrer até a próxima terça-feira. O uso exclusivo na cidade se deve a questões logísticas, uma vez que o imunizante deve ser armazenado em freezers a -80°C.

De acordo com a SES, as vacinas serão utilizadas para completar o grupo dos idosos e a vacinação da fase 1 das pessoas com comorbidades – que iniciou nesta sexta. A pasta comunicou que, em um segundo momento, quando outras remessas da vacina da Pfizer vierem, elas serão distribuídas para as 18 Coordenadorias Regionais de Saúde.

De acordo com a Pfizer, a eficácia da vacina é de 95% para casos leves, moderados e graves da Covid-19. Da mesma forma que a Coronavac e a vacina de Oxford, também aplicadas no RS, ela necessita uma segunda dose, que ocorrer em exatos 21 dias.

Refrigeração especial

As doses da vacina da Pfizer precisam ser mantidas congeladas a uma temperatura de -80°C, sendo necessário o uso de ultrafreezers. O seu transporte e armazenamento requer caixas próprias com 31 quilos de gelo seco, onde podem ficar armazenadas por até 30 dias, desde que o gelo seco seja trocado a cada cinco dias. As doses ainda poderão ser mantidas por até 14 dias a -20°C, temperatura atingida por um freezer comum.

No momento em que já se encontrarem nos postos de saúde e nas salas de vacina, poderão ser mantidas por até cinco dias em refrigeração entre 2°C e 8°C, de geladeira comum. Isto dá uma vida útil de até 49 dias após a retirada do ultrafreezer, explicou a SES.

RS já aplicou mais de 3,2 milhões de doses

Até a tarde desta sexta-feira, o RS havia aplicado a primeira dose de vacina contra a Covid-19 em 2.250.646 pessoas, sendo que 934.932 já receberam também a segunda dose. Em Porto Alegre, 385.830 já receberam a primeira dose, e 198.002 tomaram as duas injeções. Nas contas da Prefeitura, cerca de 35% da população vacinável – correspondente ao total de residentes da Capital com mais de 18 anos – já iniciou a sua imunização.

O coronavírus já foi diagnosticado em 974.969 pessoas no Rio Grande do Sul e está relacionado a 24.951 mortes. Os meses de março e abril deste ano foram os mais letais da Covid-19 no Estado. Apenas nesse período foram quase 12 mil vidas perdidas.

