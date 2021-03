Porto Alegre receberá mais 60 leitos do Hospital Vila Nova até o fim do mês

publicidade

Em momento de colapso, até o final do mês de março, Porto Alegre terá o reforço de mais 60 leitos de enfermaria com a conclusão das obras em prédio anexo ao Hospital Vila Nova, na zona Sul. Em abril, serão disponibilizados mais 20 leitos de UTI. Na tarde deste domingo, os setores de teripia intensiva dos hospitais da Capital operavam com 114% de ocupação

Segundo o presidente da Associação Hospitalar Vila Nova, Dirceu Dal'Molin, tratam-se de leitos de “primeiro mundo”. “São quartos com dois leitos, muito bonitos. Quando terminamos a emergência e a UTI no ano passado, este espaço havia ficado pré-pronto”, conta. Nos últimos 30 dias, a instituição transferiu 44% das pessoas internadas em hospitais de Porto Alegre para outros locais, 297 de um total de 676 enfermos. No início deste mês, o hospital transferiu pacientes de dependência química e saúde mental para um novo residencial terapêutico para liberar mais vagas Covid.

A prefeitura busca alternativas para conseguir mais leitos. Publicada no Diário Oficial da União na última sexta-feira, a cedência autorizada por um ano ao Município do Hospital Álvaro Alvim deverá ampliar o número de vagas. Mas o secretário municipal de Saúde, Mauro Sparta, adianta que a utilização não seria imediata. “Nesta semana começaremos o trabalho de revisão elétrica e de gás para, depois, ver o mobiliário, já que o local está atualmente vazio”, informa.

O espaço, antes utilizado pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, dispunha de cerca de 50 leitos, que deverão ser ampliados, segundo Sparta. “Temos possibilidade de colocar 100 ali, em um prazo mais dilatado. Se fosse realizado um processo licitatório, demoraria muito. Pretendemos fazer uma PPP (Parceria Público-Privada) para agilizar isso.”

Outro entrave é a existência de uma pedreira na região que acarretaria em risco de deslizamentos. Representantes do Exército estiveram no local e formalizarão um laudo atualizado do entorno para analisar as condições de uso. Fechado temporariamente em abril de 2020, o Hospital Álvaro Alvim abrigava profissionais do Clínicas que passaram a trabalhar na sede da instituição para auxiliar no combate à pandemia.

Também localizado na zona sul da Capital, o Hospital Parque Belém é outra instituição na mira da prefeitura para novos leitos. No entanto, há fatores que ainda inviabilizam sua utilização durante a pandemia. “No Álvaro Alvim, o prédio é mais novo, há bons elevadores, os geradores estão funcionando e a energia elétrica está ligada. Fica mais fácil iniciar por ali um hospital de retaguarda. O Parque Belém é uma possibilidade mas está fechado há mais tempo, a luz está cortada, elevadores são antigos e o gerador não está ativo”, diz Sparta.