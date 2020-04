Porto Alegre registra 12ª morte por Covid-19

publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre registrou, na tarde deste sábado, a 12ª morte em decorrência do Covid-19. Trata-se de uma mulher, de 71 anos, que estava internada desde do dia 30 de março no Hospital Conceição.

Ela foi para a UTI no dia seguinte, em 31 de março, e desde então estava em ventilação mecânica. A vítima era hipertensa e tinha hipertireoidismo.

Este foi o 35° óbito registrado no Rio Grande do Sul em decorrência da Covid-19. Conforme o último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde, divulgado nessa sexta-feira, o número de casos confirmados de coronavírus subiu para 1.096. Até o momento, a doença já atinge 113 municípios em todo o Estado.