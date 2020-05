Porto Alegre registra 18° óbito por Covid-19

publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou o 18° óbito em decorrência da Covid-19 em Porto Alegre. Trata-se de um homem, de 80 anos, sem referências de outras comorbidades, que estava internado desde o dia 17 de abril no Hospital Moinhos de Vento.

🔴 Confirmado 18⁰ óbito de paciente de Porto Alegre com #Coronavirus. Paciente homem, de 80 anos, internado desde 17/04 no Hospital Moinhos de Vento, notificado 21/04, #COVID19 positivo. Sem informações ou referências de outras comorbidades. pic.twitter.com/EJE8G6WGZN — Saúde Porto Alegre (@saudepoa) May 11, 2020

Com este novo óbito, o Rio Grande do Sul chega a 105 óbitos associados à Covid-19. Desde o início da pandemia, Porto Alegre e Passo Fundo são os municípios com maior número de mortes, 18 em cada.