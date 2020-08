Porto Alegre registra 21 novos óbitos pela Covid-19 e total chega a 459

publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) registrou 21 novos óbitos pela Covid-19, nesta segunda-feira, em Porto Alegre. Com isto, a cidade totaliza, até o momento, 459 vítimas fatais da doença. Segundo a pasta municipal, nem todas as fatalidades ocorreram nas últimas 24 horas. A Capital também contabiliza 10.207 infectados, 18.231 suspeitos e 6.750 pacientes recuperados.

Entre os novos registros desta segunda-feira, segundo a SMS, estavam alguns óbitos represados do final de semana. Dos 21, quatro ocorreram na sexta-feira, cinco no sábado, cinco no domingo e sete nesta. Os pacientes tinham entre 50 e 90 anos e apenas um não registrava comorbidades, de acordo com a pasta.

No sistema hospitalar da cidade, 335 casos confirmados e 44 suspeitos de Covid-19 estão em tratamento. Existem ainda 9 infectados que seguem na Emergência aguardando vagas de UTI. Na noite desta segunda-feira, a taxa de ocupação é de 90,32%.