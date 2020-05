Porto Alegre registra 35⁰ óbito por Covid-19

publicidade

A Prefeitura de Porto Alegre confirmou na tarde desta sábado o 35⁰ óbito de paciente da cidade infectada pelo coronavírus SARS-Cov-2. A vítima é uma mulher de 80 anos, que estava internada na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital São Lucas desde 19 de maio, em ventilação mecânica. O resultado resultado positivo para Covid-19 foi confirmado em exame PCR em Tempo Real coletado na mesma data.

🔴 Confirmado 35⁰ óbito de paciente de Porto Alegre com #Coronavirus. Óbito ocorreu hoje. Mulher, 80 anos, internada na UTI do Hospital São Lucas desde 19/5, em ventilação mecânica. Resultado positivo para #COVID19 em exame PCR coletado em 19/5. Sem informação sobre comorbidades pic.twitter.com/FgaphLqsE5 — Porto Alegre (@Prefeitura_POA) May 30, 2020

Este é o 219º óbito pela doença no Rio Grande do Sul, das quais duas ainda não confirmadas pela Secretaria Estadual de Saúde – uma em São Leopoldo e outra em Giruá. A capital é o segundo município gaúcho com mais casos confirmados (1.196), mas lidera a lista de fatalidades, com 34.