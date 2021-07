Porto Alegre registra filas e tempo de espera de mais de 1 hora para vacinação contra Covid-19

publicidade

Porto Alegre registrou, na manhã desta sexta-feira, longas filas para a imunização das mulheres e homens de 44 anos ou mais e também dos grupos prioritários nas 14 unidades de saúde, que funcionaram das 8h às 17h, e no drive-thru do BIG BarraShoppingSul que realizou a imunização das 9h às 17h. O drive do hipermercado chegou a ter mais de 80 veículos que aguardavam o começo da vacinação.

No Centro de Saúde Modelo, que realizou a aplicação da primeira dose no salão da igreja Nossa Senhora do Líbano, na rua Jerônimo de Ornelas, a fila tinha mais de 200 pessoas e o tempo médio de espera pela imunização passou de uma hora. A fila de pessoas chegou até a avenida João Pessoa. A professora Marcela Oliveira, 44 anos, chegou por volta das 6h30min na fila do Modelo para receber a vacina. O técnico em informática Pedro Siqueira, 44 anos, disse que estava muito feliz por realizado a imunização.

No Centro de Saúde Santa Marta, a professora Rebeca Oliveira, 44 anos, afirmou que estava ansiosa pela vacinação. "Chegou a minha vez. Eu quero é vacina no braço", comemorou a docente. A comerciária Miriam da Silva, 44 anos, disse que chegou a pensar que a aplicação da vacina fosse demorar mais tempo. "Estou muito feliz por ter feito a vacina. Agora, vou seguir com os protocolos de segurança, como o uso da máscara e do álcool em gel. Filas foram registradas também nas unidades de saúde São Carlos, no bairro Partenon, e Santa Cecília, no bairro Santana.

Além dos homens e mulheres com 44 anos ou mais, foram imunizados também trabalhadores da educação no ensino superior, profissionais da educação infantil, fundamental e médio do ensino municipal, estadual e rede privada e profissionalizante da rede estadual; pessoas com deficiência permanente e comorbidades a partir de 18 anos. Quem precisou completar o esquema vacinal da AstraZeneca foi oferecido 33 unidades de saúde. Para a Pfizer, a segunda aplicação ocorreu em quatro postos e 20 farmácias habilitadas. Já a segunda dose da Coronavac foi realizada em 12 unidades de saúde.

A Secretaria da Saúde informou que devido a problemas operacionais que não puderam ser resolvidos até a noite de quinta-feira, o drive-thru do shopping Bourbon Wallig não funcionou para vacinação no dia de ontem. O agendamento pelo aplicativo 156+POA está com todos os horários preenchidos. Novas agendas estarão disponíveis a partir da próxima semana.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou que iniciará a aplicação da primeira dose em homens e mulheres com 42 anos ou mais na próxima segunda-feira. Em todos os dias, a vacinação segue disponível para os grupos já contemplados anteriormente. As pessoas que já estão incluídas na campanha de imunização, e ainda não se vacinaram, podem buscar os locais de aplicação no final de semana e na próxima segunda-feira. Segundo a secretaria, a ampliação de novas faixas etárias foi possível com a chegada de novas doses ao Rio Grande do Sul.

Documentos necessários

Para receber a primeira dose, todos os públicos devem apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de residência ou de vínculo de trabalho em Porto Alegre. É preciso comprovar o vínculo com a instituição de ensino, além de comorbidades e deficiência (exceto Síndrome de Down). Gestantes podem apresentar a carteira do pré-natal.

Para segunda dose, é necessário levar identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação.