Porto Alegre registra grande procura de adolescentes por vacina contra Covid-19

A Prefeitura de Porto Alegre manteve, nesta quarta-feira, a vacinação dos adolescentes de 17 anos contra a Covid-19. A aplicação das doses foi realizada em 14 unidades de saúde e voltou a ter um intenso movimento de jovens. Nas primeiras horas do dia, maior fluxo do grupo foi registrado no Shopping João Pessoa, no Centro de Saúde Santa Marta e na unidade de saúde Santa Cecília.

Além disso, a imunização foi feita em mais dois pontos da Capital: Bourbon Wallig, para pedestres e veículos; e BarraShoppingSul, somente para veículos. Já no horário noturno, das 18h às 21h, serão quatro unidades de saúde aplicando o imunizante: Centro de Saúde Modelo, Ramos, São Carlos e Tristeza.

Na fila do shopping desde às 7h, o jovem Braian Leonel Tartas Santos, 17 anos, disse que estava feliz por ter realizado a vacinação. "Não podemos deixar passar este momento. É importante se proteger contra o coronavírus. Espero que toda a população possa se vacinar", destacou o jovem que fará a segunda dose da Pfizer no dia 24 de novembro. Braian Leonel, foi acompanhado do seu pai Cléber Márcio, que também recebeu a segunda dose do imunizante da Pfizer.

Já Joseline Vitória, 17 anos, que estava na companhia da mãe Salete Mendes, afirmou que estava muito emocionada em ter feito a aplicação da vacina. "Vai prevenir a minha saúde e da minha família", acrescentou ela.

No Centro de Saúde Santa Marta, o jovem Christopher Santiago Xavier, 17 anos, foi realizar a vacina na companhia da sua mãe Fernanda. "Eu estava ansioso por realizar a vacina. Vou seguir com todos os cuidados como o uso da máscara e do álcool em gel", ressaltou.

Morador da Ilhas das Flores, o jovem Pedro Leonel, 17 anos, chegou às 7h ao Santa Marta. "Como trabalho no Centro aproveitei para chegar mais cedo realizar a vacina", destacou. Ele afirmou que vai continuar tomando todos os cuidados pedidos pelas autoridades da saúde. “Hoje é um dia especial. Todos precisam se vacinar”, acrescentou.

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES), foram distribuídas vacinas para cerca de 50% da população de 17 anos em todo o Rio Grande do Sul, ou seja, cerca de 76 mil doses. “Distribuímos doses de vacinas para uma parte dos adolescentes de 17 anos saudáveis”, destacou a secretária adjunta da Saúde, Ana Costa.

Em Porto Alegre, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) estima que 17.252 adolescentes com 17 anos serão vacinados contra o coronavírus.