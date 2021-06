Porto Alegre registra grande procura por 2ª dose das vacinas em unidades de saúde

publicidade

A movimentação nos postos de saúde também foi intensa, na manhã desta segunda-feira, para quem foi em busca da aplicação da segunda dose da vacina contra o coronavírus. A aplicação da Astrazeneca/Oxford para pessoas que receberam a imunização há mais de 12 semanas é aplicada em quatro unidades de saúde das 8h às 17h. Os imunizantes foram disponibilizados nos centros de Saúde IAPI, Modelo e Santa Marta e na unidade de saúde São Carlos, no bairro Partenon. Além disso, as pessoas que estavam de carro realizaram a imunização no drive-thru da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), na avenida Ipiranga. Por volta das 9h, cerca de 40 veículos aguardavam para ingressar no estacionamento da universidade.

No Centro de Saúde Santa Marta, a professora Vera Trindade afirmou que estava feliz por ter realizado a segunda dose da vacina Astrazeneca. "A vacina é uma vitória do povo brasileiro que acredita na ciência. Mesmo com a imunização devemos seguir com os cuidados", destacou. O administrador de empresas Renan Figueiredo, depois de realizar a segunda imunização, pediu que as pessoas não esqueçam de ir aos postos de saúde para se vacinar. "A maneira para vencermos essa pandemia da Covid-19 é vacina no braço e evitarmos aglomerações", ressaltou.

No Santa Marta, os funcionários orientavam a população sobre a fila destinada à primeira dose e o espaço destinado para quem foi em busca da segunda imunização. Já a segunda dose Coronavac/Butantan, destinada para pessoas que fizeram a primeira dose há mais de 28 dias, foi aplicada em oito unidades de saúde: Álvaro Difini, no bairro Restinga, e nos postos de saúde Camaquã, São Carlos, Rubem Berta, Glória e IAPI, na zona Norte da Capital.

O drive da PUCRS, que funcionou das 9h às 17h, também aplicou a segunda dose da Coronavac. Já a segunda da aplicação da vacina da Pfizer, para quem realizou a primeira dose há mais de 21 dias, foi feita em 12 unidades de saúde.

Documentos necessários para imunização

Para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19, as pessoas com 50 anos ou mais precisam apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. Já os profissionais da educação e funcionários, é necessário documento de identidade com foto e CPF, contracheque ou crachá e declaração da instituição ao qual o profissional está vinculado.

Na aplicação da segunda dose, as pessoas precisam levar documento de identidade e carteira de vacinação com registro da realização da primeira dose.

A vacina contra o coronavírus para a população em situação de rua segue sendo realizada no Consultório na Rua - localizado no Centro de Saúde Santa Marta, na rua Capitão Montanha, 27, no Centro Histórico. As equipes da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) seguem com a abordagem das pessoas em situação de vulnerabilidade social.