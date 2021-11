Porto Alegre registra leve aumento de casos suspeitos de Covid-19 em pacientes na UTI

publicidade

Porto Alegre soma nesta segunda-feira 100 pacientes confirmados com Covid-19 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), mais dez casos suspeitos e dois em emergências aguardando a disponibilização de leitos na UTI. Até esta tarde, uma pessoa espera por leito no Hospital Nossa Senhora da Conceição e outra no Hospital da Restinga. Dos 898 leitos ofertados, 634 estão ocupados, o que representa uma taxa de lotação de 73,38%.

O Hospital Ernesto Dornelles funciona com 40 leitos de UTI, para um total de 48 pacientes, o que equivale a 120% de lotação. Desses, sete são casos confirmados de Covid. Já os Hospitais Cristo Redentor e Santa Ana, apesar de não atualizarem há alguns dias suas situações, operam com 100% de ocupação.

Os números representam um aumento em relação ao dia anterior, quando havia 100 pacientes com Covid e apenas oito casos suspeitos, além de ninguém estar na fila de espera por leitos de UTI. Também não havia crianças com Covid ou suspeita da doença nas UTIs pediátricas da Capital. Porto Alegre já tem 99,2% da 1ª dose da vacina contra a Covid aplicada na população e mais de 85% da 2ª dose, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

De acordo com monitoramento do governo estadual, dos 3.301 leitos de UTI disponíveis para adultos no Rio Grande do Sul, 1.921 estão ocupados até a metade desta tarde. Desses, 421 são de pacientes com Covid, o que representa 21,9%, e 91 (4,7%) são de casos suspeitos da doença ou de outra síndrome respiratória aguda grave. Por sua vez, em UTIs pediátricas em cidades gaúchas, há cinco casos confirmados e 18 com suspeita da doença ou outra síndrome respiratória aguda grave, entre hospitais privados e Sistema Único de Saúde (SUS).

No RS, 82,7% da população adulta já está com o esquema vacinal completo. Um total de 23 estados registrou taxa de ocupação em leitos Covid-19, clínicos e de UTI, abaixo de 50% pela primeira vez desde o começo da pandemia. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde na sexta-feira passada.