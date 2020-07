Porto Alegre registra nova morte por Covid-19

publicidade

A prefeitura de Porto Alegre registrou no final da manhã desta quarta-feira a morte de um homem de 78 anos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a cidade permanece com 137 óbitos, já que na terça-feira havia sido registrado em duplicidade o falecimento de um homem de 63 anos, que estava internado em UTI no Hospital de Clínicas.

A vítima que teve a morte confirmada nesta quarta-feira estava internado em UTI no Hospital de Clinicas, desde 20 de junho, mesma data de exame coletado que teve resultado positivo para Covid-19. O paciente tinha pneumopatia crônica e morreu na terça.

Segundo o último boletim, divulgado na noite de terça-feira, Porto Alegre tinha 4.140 casos confirmados e 7.384 suspeitos. Mais de 14,6 mil casos tiveram resultado negativo e 2.381 pacientes estão recuperados.

👉 Após investigação realizada pela equipe da Vigilância em Saúde foi constatado que o óbito abaixo, havia sido registrado em duplicidade, pela equipe da instituição, no sistema do Ministério da Saúde. Por isso o registro de óbitos de pacientes com #Coronavirus é de 136. https://t.co/8xrcOpdxR5 — Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre (@saudepoa) July 8, 2020

A morte ainda não foi contabilizada no boletim da Secretaria Estadual de Saúde. Segundo o último informativo, o Rio Grande do Sul 793 óbitos pela doença no território gaúcho. O número de casos confirmados chega a 33.800 e o estimado de pacientes recuperado é de 28.086, que representa 83% do total.