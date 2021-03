Porto Alegre registra taxa de ocupação de 110,39% em leitos de UTIs

publicidade

A taxa de ocupação em leitos de UTIs adultos em Porto Alegre, nesta terça-feira, teve o registro de 110,39% - 1.116 pacientes para 1.015 leitos operacionais. No fim da tarde, o número de pessoas com contaminação confirmada por Covid-19 era de 837, sendo que 152 pacientes estavam aguardando leito e 45 casos são considerados suspeitos. O Hospital Fêmina apresentou maior demanda, com dez pacientes para seis leitos, o que representa uma taxa de 166,67%.

Na sequência, segundo o painel de monitoramento de hospitais de Porto Alegre da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), está o Moinhos de Vento (160,61%) e o Nossa Senhora da Conceição (145,76%). Apenas cinco das 17 instituições observadas tiveram abaixo dos 100% ou mais de demanda. Destas, somente duas registraram ocupação abaixo de 85% da capacidade normal, Hospital Porto Alegre (83,33%) e Beneficência Portuguesa (81,25%).

Conforme dados da SES, a taxa de ocupação de leitos de UTI no Rio Grande do Sul, hoje, foi de 102,8%, com 3.428 pacientes para 3.340 leitos operacionais. Estão ocupados 2.282 (94,8%) dos 2.407 leitos SUS e 1.146 dos 933 leitos privados (122,8%).