Porto Alegre regulamenta atividades de ferros-velhos

publicidade

O prefeito Sebastião Melo assinou, nesta terça-feira, a lei que regula o funcionamento das atividades em ferros-velhos de Porto Alegre. A proposta, de coautoria dos vereadores José Freitas (Republicanos) e Comandante Nádia (PP), pretende combater o comércio ilegal de materiais furtados e roubados, que muitas vezes, chegam nestes locais. A procedência dos objetos deverá ser identificada e, em caso contrário, a autorização será cassada, podendo resultar em interdição e aplicação de multa.

Será fiscalizada a comercialização de materiais como placas confeccionadas com ferro, aço galvanizado, alumínio ou alumínio composto, adereços, esculturas e portas de túmulos confeccionados com cobre ou bronze. Também serão analisadas tampas de bueiros, baterias estacionárias de rede de telefonia de serviços públicos, hastes confeccionadas com cobre, ou alumínio, hidrômetros, ou abrigos protetores de hidrômetros. Na lista de produtos, ainda constam grades de ferro e fios e cabos de quaisquer materiais utilizados pela rede elétrica, pela rede de telefonia, pelas operadoras de TV a cabo e pelas operadoras dos serviços de internet utilizados em instalações residenciais, comerciais e industriais.

Segundo José Freitas, é uma lei que se concentra em quem furta, mas, contempla principalmente as pessoas que receptam os produtos. “É um anseio não só de Porto Alegre, mas de todas as cidades do país. O furto de bens públicos e, também, de cada cidadão, já que os ladrões estão entrando em casas vazias”. O vereador lembrou que os bandidos que invadem os estabelecimentos roubam até a fiação elétrica. “O prejuízo é muito grande. A lei vem para respaldar o trabalho realizado pelas forças de segurança da Capital e do Estado”, ressaltou.

Melo lembrou que luminárias sumidas do Parque Moinhos de Vento (Parcão) apareceram para venda em um destes locais. “Realizamos, em parceria com as forças de segurança, ações constantes para coibir esta prática criminosa. A lei será um reforço importante neste combate, pois vamos chegar em quem adquire o material furtado. Sabemos que também é fundamental pensar em ações para quebrar esta cadeia do crime, que começa em pessoas que precisam de apoio e reinserção social”, afirmou.

Além de ferros-velhos, serão fiscalizados e galpões de reciclagem e casas de fundições. Após conclusão do processo administrativo, os locais poderão ter a licença cassada. Os estabelecimentos também estarão sujeitos à multa que podem chegar 5 mil UFMs, equivalente, hoje, a R$ 24.681.