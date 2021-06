Porto Alegre supera 1 milhão de doses aplicadas contra Covid-19

publicidade

Porto Alegre chegou a marca de 1.000.596 de vacinas aplicadas entre primeira e segunda doses da vacina contra a Covid-19. Até a tarde desta terça-feira, são 644.845 porto-alegrenses vacinados com a primeira dose e 355.751 com o esquema vacinal completo, tendo tomado as duas doses (ou a dose única da Jansen). Em relação a população vacinável, os números representam 58,49% e 32,23%, respectivamente.

Nesta quarta-feira, o município avança o calendário de vacinação para pessoas com 46 anos ou mais sem comorbidades. A aplicação segue acontecendo para os grupos prioritários anteriores. A Capital projeta vacinar todos os adultos com a primeira dose até setembro deste ano.

De acordo com a Vigilância Sanitária, Capital projeta aplicar mais 1 milhão de doses durante julho e agosto. “Nossa meta é nos dois próximos meses aplicar mais um milhão de doses e chegar na imunidade coletiva, para que não tenhamos mais transmissão sustentável do coronavirus em Porto Alegre", afirmou o diretor da pasta Fernando Ritter.

“É uma grande conquista da nossa cidade. A Prefeitura não tem medido esforços para imunizar a população, mobilizando toda a estrutura da rede municipal de saúde, com apoio de muitos parceiros, vacinando todos os dias, incluindo fins de semana e feriados”, comemorou o secretário da Saúde, Mauro Sparta.