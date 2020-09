Porto Alegre supera marca de 700 vítimas pela Covid-19

publicidade

Porto Alegre superou a marca de 700 óbitos pela Covid-19 nesta terça-feira. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), nas últimas 24 horas, foram 15 novos óbitos registrados na Capital, o que eleva para 711 o número de mortes pela doença na cidade.

De acordo com a SMS, os novos óbitos ocorreram no período entre 27 de agosto e 1° de setembro, e os pacientes tinham entre 41 e 83 anos. Destes, quatro não apresentavam comorbidades.

A marca é superada oito dias após a cidade ultrapassar os 600 mortos. Em relação ao período anterior, entre a 500ª e a 600ª vítima, a velocidade no avanço dos óbitos apresentou um leve crescimento, sendo reduzida em três dias. Na ocasião anterior, a Capital registrou 100 mortes em 11 dias.

Avanço em óbitos pela Covid-19:

02 de julho - 100 óbitos

18 de julho - 200 óbitos

28 de julho - 300 óbitos

5 de agosto - 400 óbitos

13 de agosto - 500 óbitos

24 de agosto - 600 óbitos

1° de setembro - 700 óbitos

UTIs registram maior número de pacientes com Covid-19 desde o começo da pandemia

O dia também foi de alta no sistema de saúde da Capital, com a taxa de ocupação ficando sempre próxima à 90% ao longo desta terça-feira. No começo da noite, Porto Alegre registrava o maior número de pacientes com Covid-19 - desde o começo da pandemia - em tratamento nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) da cidade: 347, de acordo com boletim da SMS. Um aumento de 22 novos casos em relação ao final do dia anterior. Existem ainda 27 casos suspeitos em tratamento.

Após não divulgar os dados de segunda-feira por problemas técnicos, nesta terça a Capital reportou 410 novos infectados, o que elevou o número total de infectados para 24.683. Em casos ativos, descartando óbitos e recuperados, a cidade se aproximou dos 4 mil. Atualmente, são 3.952 pacientes ainda em tratamento da doença - uma melhora na comparação com terça passada, quando eram 6.022.

Porto Alegre amplia funcionamento do comércio para segunda a sábado

A prefeitura de Porto Alegre publicou um decreto nesta terça-feira, que amplia o horário de funcionamento de atividades não-essenciais na Capital. Com a decisão, o comércio de rua e em centros comerciais podem funcionar de segunda a sábado, das 9h às 17h. Restaurantes, bares e lanchonetes de rua podem abrir das 11h às 22h. Nos shoppings, o prefeito confirmou que as lojas podem abrir das 12h às 20h, enquanto restaurantes podem funcionar até 22h, de segunda a sábado.