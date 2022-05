Porto Alegre suspende aulas da rede municipal devido ao alerta de ciclone

publicidade

A prefeitura de Porto Alegre anunciou nesta terça-feira a suspensão de aulas da rede municipal nos turnos da tarde e noite de hoje por conta do alerta do ciclone Yakecan, que pode trazer ventos acima dos 100 km/h. Segundo a administração municipal, a medida foi tomada como forma de preservar a segurança dos alunos e das equipes de ensino. A decisão, conforme a Capital, também vale para instituições conveniadas.

⚠️ Devido ao alerta de tempestade e ciclone, as aulas da rede municipal estão suspensas nos turnos da tarde e da noite de hoje. A decisão se estende à rede conveniada. A medida foi tomada para preservar a segurança dos alunos e equipes.



Segue o fio 🧶 pic.twitter.com/LD4yYWdTBR — Porto Alegre (@Prefeitura_POA) May 17, 2022

A medida também tem sido adotada em cidades da Região Metropolitana, como Gravataí, Cachoerinha e Glorinha, e por outros municípios do estado. Eldorado do Sul anunciou a suspensão de aulas da rede municipal em razão da previsão de fortes ventos. Em Rio Grande, não terá aulas hoje nas escolas municipais e universitárias da cidade.

Em Pelotas, a rede municipal também acatou a decisão. A medida é válida para Ensino Fundamental, Médio e EJA. No município, a Faculdade Anhanguera também suspendeu as atividades presenciais nesta terça-feira.

A Defesa Civil Estadual está em alerta máximo com o ciclone. De acordo com o coordenador do órgão, coronel Júlio César Rocha Lopes, as pessoas devem se abrigar em casa e não ficar embaixo de árvores e postes.

O coordenador, que aparece em vídeo ao lado do governador do RS, Ranolfo Vieira Júnior (PSDB) também afirma que a população deve ficar atenta com animais domésticos e procurar dar assistência à população em vulnerabilidade social, orientando para que este público acesse as prefeituras e defesas civis municipais para ficarem protegidos.

Governador @DelegadoRanolfo e o coordenador estadual da @defesacivildors, coronel @CoronelRocha falam sobre o chegada do ciclone extratropical ao Rio Grande do Sul. pic.twitter.com/wZbk8fGJH4 — Governo do Rio Grande do Sul (@governo_rs) May 17, 2022

UFCSPA segue medida

Ainda na manhã desta terça-feira, a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) também anunciou a suspensão das aulas. "Devido ao alerta meteorológico emitido pelos órgãos oficiais e o alerta da Defesa Civil de Porto Alegre, as aulas presenciais da tarde e noite desta terça-feira e da manhã desta quarta-feira foram suspensas na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) também foram suspensas", diz a nota.