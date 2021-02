Porto Alegre tem ônibus com passageiros em pé após medidas restritivas

publicidade

A prefeitura de Porto Alegre publicou, na noite dessa quinta-feira, em edição extra do Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa), um novo decreto com medidas mais restritivas na cidade. As novas determinações valem a partir desta sexta-feira.

Entretanto, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informou que diante da impossibilidade de conclusão de todas as tabelas horárias para atender a adequação da oferta autorizou, somente nesta sexta-feira, a ocupação além do número de assentos com mais 20 passageiros nos ônibus comuns e mais 30 nos articulados.

A partir deste sábado, a ocupação será limitada ao número de passageiros sentados. Para fins de distanciamento, o passageiro pode optar por viajar em pé em vez de ocupar o assento ao lado de outra pessoa. E também porque o passageiro precisa se deslocar em pé para passar pela catraca e para desembarcar.

Entre as medidas mais restritivas, que valem a partir de hoje, está a determinação para órgãos e entidades municipais de adoção do trabalho remoto, com exceção para os serviços essenciais que necessitem ser executados de forma presencial. Também está vedado o funcionamento dos museus e espaços culturais públicos em ambientes fechados.

