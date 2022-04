publicidade

Porto Alegre tem 34 bairros com infestação de mosquitos da dengue, de acordo com a Prefeitura da Capital. O Aedes aegypti, transmissor da doença, faz com que seis destes fiquem em situação de alerta.

Já cinco deles têm infestação moderada de mosquitos detectados. A informação está no boletim epidemiológico semanal divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta quarta-feira.

Por conta disso, a prefeitura realiza uma força-tarefa para enfrentar o problema. No sábado, 2, foram visitadas mais de mil residências, em 32 bairros, no Dia D contra a Dengue. A Vigilância em Saúde orienta a população para a importância de remover possíveis criadouros, com focos de água parada.

Nos primeiros quatro meses do ano, foram notificados mais de 1,1 mil casos suspeitos da doença, com 640 confirmações. Destes, 624 foram contraídos na Capital.

Os casos estão registrados em todas as regiões da cidades, mas com prevalência nos bairros Jardim Carvalho, Vila Nova e Bom Jesus, localizados nos distritos sanitários Leste e Centro. O documento mostra, ainda, que a cidade está no piuco de casos contraídos na cidade.