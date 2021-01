Porto Alegre tem dia de forte calor e sensação de abafamento

publicidade

O sol forte voltou a predominar na maior parte do Rio Grande do Sul com os termômetros marcando 32ºC no começo da manhã desta sexta-feira. No Centro Histórico de Porto Alegre, desde cedo muita gente optou pelo uso de roupas leves para enfrentar o calorão. Por volta das 9h, a sensação de abafamento era intensa na cidade, o que obrigou muitas pessoas a tomarem água. Na Praça da Alfândega, os pedestres procuraram os locais com sombra para se proteger do calor.

No Parque da Redenção, os frequentadores optaram pelos locais com a sombra das árvores e alguns ficaram próximos do Chafariz, do Espelho D'Água e do Monumento ao Expedicionário. Nesses locais, não havia ninguém se banhando. Teve gente que não ligou para o calor e resolveu praticar exercícios físicos na Academia ao Ar Livre, localizada na avenida José Bonifácio, andar de bicicleta ou apenas caminhar na mais tradicional área de lazer da cidade.

Na Orla do Guaíba, o público optou pela prática de exercícios. O ponto positivo é que todos os frequentadores mantiveram uma distância entre si para evitar a propagação da Covid-19. Algumas pessoas realizavam a atividade física com a máscara colocada da forma incorreta - no queixo. Outras pessoas faziam caminhada ou andavam de bicicleta com o Equipamento de Proteção Individual (EPI) da maneira certa.

Teve gente que não se importou com o calorão e preferiu ficar sentado nas arquibancadas da Orla curtindo o Guaíba. O casal Alice e Diego Andrade, moradores do bairro Santana, aproveitaram a sexta-feira de calor e dia abafado para tomar um chimarrão. "Ficar aqui curtindo a Orla é uma grande pedida", destacou Diego.

Já os amigas Priscila e Fátima, residentes na rua Duque Caxias, afirmaram que a pedida para quem não pode ir para as praias do Litoral Norte ou de Santa Catarina é curtir as áreas de lazer da cidade como a Orla do Guaíba ou o Parque da Redenção.

Foto: Guilherme Almeida

Na Praça Itália, no bairro Praia de Belas, os moradores com máscaras aproveitaram a manhã de sexta-feira para realizar o tradicional bate-papo nos bancos da área de lazer. Tanto no Parque da Redenção quanto na Praça Itália havia muita gente caminhando, correndo e pedalando. Na Redenção, as mulheres estavam de top e os homens sem camisa.

Uma outra opção para espantar o calor é ir até as praias do Lami e Belém Novo, na zona Sul de Porto Alegre. Pela manhã, mesmo com sol e tempo firme, as praias do Lami e de Belém Novo registraram movimento fraco. Com temperatura acima dos 30ºC sobrou muito espaço para as famílias que curtiram o calor nas duas praias.

Calor segue predominando

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o calor seguirá predominando em todas as regiões do Rio Grande do Sul no sábado e no domingo. Haverá tempo abafado na manhã de sábado, com temperatura máxima passando dos 30ºC em Porto Alegre e em diversas regiões do Estado. No período da tarde, a previsão é de elevação das temperaturas.

O domingo não será diferente e haverá muito calor em todo o Estado com as temperaturas chegando na casa dos 32ºC. De acordo com a MetSul Meteorologia, uma massa de ar quente segue atuando no Rio Grande do Sul e é a responsável pelas temperaturas elevadas.

