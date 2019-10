Porto Alegre tem dia mais quente de outubro em 109 anos

publicidade

O calorão em Porto Alegre foi além da sensação de abafamento, neste sábado. De acordo com a MetSul Meteorologia, a cidade registrou seu dia mais quente em outubro desde o início das medições oficiais, em 1910.

A temperatura acima dos 38°C em muitos pontos foi o primeiro registro do tipo, em 109 anos de registros meteorológicos oficiais. Tudo isso, em plena primavera climática.

O tempo tórrido não foi exclusividade da Capital e alguns pontos tiveram marcas ainda mais extremas. As máximas mais altas de todo o Rio Grande do Sul ocorreram em Parobé, com 41,2°C. Feliz, Santa Rosa e Novo Hamburgo também tiveram os termômetros acima dos 40°C.

Na Região Metropolitana, Canoas chegou a 39,9°C. São Leopoldo teve 39,6°C, enquanto na estação do aeroporto em Porto Alegre, o registrou chegou a 39°C.