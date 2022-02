Porto Alegre tem dois novos locais de testagem rápida para Covid-19

publicidade

Uma nova tenda para testagem rápida de antígeno para diagnóstico de Covid-19 passa a funcionar em Porto Alegre. O espaço, que é climatizado e tem quatro ambientes, começou a funcionar nesta segunda-feira na Unidade de Saúde (US) São Carlos, no bairro Partenon. A US Assis Brasil, no bairro Sarandi, também passou a ser um ponto de referência em testagem rápida de antígeno. O local ganhou reforço na equipe de atendimento, mas não houve instalação de uma tenda. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) antecipou que está prevista mais uma tenda na US Navegantes, no bairro Navegantes, até o fim do mês.

A diretora de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Caroline Schirmer, esclareceu que a escolha do lugar de funcionamento das tendas tem por base a localização territorial. “A Clínica da Família Álvaro Difini, no bairro Restinga, atende o extremo Sul da Capital, a US Tristeza, no bairro Tristeza, a zona Sul, a US São Carlos, a zona Leste, e a que abrirá, a US Navegantes, a zona Norte”, descreveu. A diretora acrescentou que o campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) atende a zona Oeste.

As novas instalações também antecipam um provável novo pico, previsto para ocorrer após o feriado de Carnaval. “Acreditamos que virá um novo pico, mas não tão alto como foi nos feriados de fim de ano”, salientou.

O aumento das tendas em Porto Alegre não está unicamente relacionado ao aumento da procura por testes. “O retorno das consultas eletivas, que tinham sido desmarcadas para atender a alta demanda por testagem, fez com que separássemos os atendimentos em duas estruturas”, explicou.

Ela ressaltou que houve uma desaceleração da procura por testagem em comparação com as duas últimas semanas, que foi considerado um momento de pico. “A testagem segue acontecendo, mas não como foi naquele período”, esclareceu.

O atendimento na tenda da US São Carlos e na US Assis Brasil é das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. Além desses locais, a testagem rápida de antígeno pode ser feita em qualquer uma das 132 unidades de saúde e na unidade móvel.