Porto Alegre tem fluxo intenso de vacinação contra Covid-19 nesta quinta

O fluxo em busca de vacinação nas unidades de Porto Alegre segue alto. Nesta quinta-feira, a Secretaria de Saúde (SMS) disponibiliza a imunização contra a Covid-19 em 42 locais: o Shopping João Pessoa e 41 unidades de saúde, sete delas com atendimento até as 21h (Belém Novo, Diretor Pestana, Morro Santana, Primeiro de Maio, Ramos, São Carlos e Tristeza). A aplicação da dose de reforço está disponível para vacinados com a primeira dose de Janssen até 6 de novembro (dois meses) e para vacinados com a segunda dose dos demais imunizantes até 6 de setembro (quatro meses). A procura ainda maior é pela dose de reforço.

Segundo a SMS, a quarta dose está permitida, no momento, apenas para imunossuprimidos. No entanto, a aplicação da terceira dose neste grupo começou em 16 de setembro na Capital. Portanto, eles só estarão aptos a tomar a quarta dose a partir de 16 de janeiro, seguindo o prazo recomendado pelo Ministério da Saúde de quatro meses. A Secretaria aguarda a proximidade do prazo para anunciar o esquema de aplicação.

Na unidade de Saúde Assis Brasil, no bairro Sarandi, muitas pessoas aguardavam pela terceira dose. A enfermeira da unidade, Daniely Santana da Rosa, disse que a procura tem sido elevada desde o início da semana. “Até as 9h30min, vacinamos 90 pessoas, sendo a maioria com a Pfizer”, completou. A unidade também disponibiliza imunizantes da Coronavac e da Janssen.

Na fila, a dona de casa Sônia Nara Bandeira Pereira Moraes de Oliveira, que já tomou duas doses da Astrazeneca, foi fazer a terceira dose para não contrair Covid novamente. “Tive em fevereiro do ano passado, mas não precisei de internação”, comentou. O marido da dona de casa, o pastor Luís Carlos Moraes de Oliveira, contou que também teve a doença na mesma época em que a esposa, mas com sintomas mais leves. “Por isso é importante fazer a terceira dose”, reforçou.

A professora de Educação Infantil, Rita Daniele Martins Bueno, foi tomar a terceira dose depois de receber as duas doses de Astrazeneca. "É importante me vacinar para proteger a família”, salientou. No local, ainda ocorre atendimento para encaminhar pacientes sintomáticos para as unidades de saúde que estão fazendo teste rápido de antígeno.