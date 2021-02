Porto Alegre tem nova noite de aglomerações antes da volta das restrições

publicidade

No último dia de "zona livre" em Porto Alegre, a movimentação foi intensa principalmente nos bares da região Central da cidade. A noite quente propiciou uma série de encontros boêmios nas localidades. A região da Capital está em bandeira preta conforme o Modelo do Distanciamento Controlado do Estado, para risco altíssimo de contaminação pela Covid-19. Durante a noite de sexta-feira, véspera da entrada em vigor do fechamento das 22h às 5h de todas as atividades no Rio Grande do Sul, Porto Alegre teve diversos pontos de aglomeração e movimento próximo do normal.

Em pontos como a rua da República e a rua Fernando Machado, na Cidade Baixa, os bares estavam lotados. Na Fernando Machado inclusive havia ponto de aglomeração em frente a alguns bares, com diversos grupos de pessoas sem máscara ou qualquer distanciamento. Na rua da República a cena se repetiu, muitos estabelecimentos estavam com mesas na calçada por volta das 22h30min, todas lotadas.

Na rua dos Andradas, no Centro Histórico, o movimento intenso também foi observado. Além do registro de grupos em bares e restaurantes, também foi possível notar bastante movimentação na rua. Nesses ambientes, somente quem passava pelos locais usava máscara, mas nas mesas dos bares ninguém utilizava a proteção.

